Finalmente la Ferrari! Un super Leclerc conquista la pole a Baku

Il weekend di gara di Formula 1 di Baku inizia col sorriso per la Ferrari e tutti i suoi tifosi. Charles Leclerc ha disputato un’ottima prima sessione di prove libere del GP d’Azerbaijan e si è ripetuto nelle qualifiche di questo pomeriggio, migliorando il suo risultato.

Col nuovo format della Sprint Race, che debutta proprio in questo weekend a Baku, i piloti hanno disputato oggi le qualifiche che decretano la griglia di partenza della gara di domenica e al termine della Q3 è la Ferrari a festeggiare.

Charles Leclerc, col tempo di 1.40.203, conquista una spettacolare pole position! Si tratta della prima pole non Red Bull della stagione, col monegasco della Ferrari che si è lasciato alle spalle Verstappen e Perez.

Quarto tempo invece per Carlos Sainz, seguito da Hamilton, Alonso e Norris.

I piloti torneranno in pista domani per le qualifiche shootout, che decreteranno la griglia di partenza della Sprint Race.

Le parole dei top-3

Leclerc: “certo che sono sorpreso! Sono arrivato a questo weekend pensando che sarebbe stato positivo arrivare davanti ad Aston Martin e Mercedes e alla fine siamo in pole, quindi è una sorpresa positiva. Non dobbiamo dimenticare che in gara forse saremo ancora dietro alle Red Bull, ma dobbiamo restare concentrati. E’ stato impegnativo perchè abbiamo avuto solo una sessione di prove libere per provare, è intenso. Domani sarà impegnativo, domani sarà la prima volta con le medie e non c’è margine di errore, ma cercheremo di imparare in Q1 e Q2 e poi spingere in Q3″.

Verstappen: “mettere insieme tutto il giro è stata dura, qui il Q3 si fa al limite cercando di fare tutto alla perfezione e non è semplice. Siamo comunque secondi e sappiamo di avere un’ottima macchina, dobbiamo superare un pilota. Vedremo cosa riusciremo a fare domani, magari stasera riusciremo a fare qualcosa per migliorare. La cosa più importante è restare puliti”

Perez: “sessione piuttosto complicata nel Q1 per le bandiere rosse, è stato difficile riscaldare le gomme e passare senza commettere errori, è stato impegnativo e il team ha fatto un grande lavoro. Sono un po’ deluso per il terzo posto, pensavo di avere qualcosa in più da dare, ma se c’è una gara dove si può superare è questa. Sapevamo che la Ferrari sarebbe stata forte e sarebbe stata la minaccia più grossa per noi, Charles ha fatto un giro fantastico“.