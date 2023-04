Festa Napoli, l’avviso del Governo degli Stati Uniti e le reazioni da Bergamo

SportFair

Ci siamo. Il Napoli è pronto a festeggiare la vittoria del terzo scudetto della sua storia, l’aritmetica potrebbe arrivare già dalla giornata di domenica. Sono due le combinazioni fondamentali: la vittoria della squadra di Spalletti contro la Salernitana e il mancato successo della Lazio contro l’Inter.

Nel frattempo il Governo degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio di Livello 2 per chi viaggia in Italia, avvisando i cittadini di “esercitare una cautela maggiore”. L’avviso è stato pubblicato sul sito web dell’ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Il motivo riguarda proprio le probabili celebrazioni in tutta la città di Napoli, tra fine aprile e primi di maggio, per la vittoria dello scudetto della squadra di Spalletti.

“Si raccomanda ai cittadini degli Stati Uniti di prestare attenzione quando si è in prossimità di grandi assembramenti che potrebbero diventare irrequiete o violente, di monitorare i media locali e di registrarsi sul sito web STEP del Dipartimento di Stato per ricevere aggiornamenti sulla sicurezza”, si legge nel comunicato.

Il comunicato da Bergamo

Sui social si moltiplicano i volantini per evitare di festeggiare lo scudetto del Napoli in altre città. “Bergamo non festeggia”, si legge. Poi il comunicato. “In questa terra non possono essere tollerati festeggiamenti per la squadra partenopea. Ricordiamo ai ristoratori, baristi, pizzaioli che per festeggiamenti e pagliacciate varie riceveranno adeguate risposte alle loro attività anche a distanza di tempo”.



Secondo alcune notizie, però, il presunto volantino degli ultras atalantini, in realtà, non avrebbe alcun legame con la Curva Nord nerazzurra.