Festa della mamma, con Cheerz regali emozionanti per la donna più importante

Cheerz ci ha insegnato che il ricordo di un momento di gioia è da sempre il regalo più apprezzato, quello che scalda di più il cuore e fa sorridere. Le immagini dei nostri momenti più importanti e sinceri, le foto degli attimi in cui la felicità di una coppia ha potuto avere massima espressione.

Cheerz è uno dei regali più emozionanti da poter donare per la festa della mamma, per celebrare la donna più importante nella vita di ognuno di noi, sia che siano mamme naturali, adottive o simboliche.

I prodotti che Cheerz ha selezionato come regali per stupire ed emozionare la mamma sono:

Cornice Design essenziale: Proposta in due diverse colorazioni, dorata o nera, la cornice design essenziale rappresenta un regalo perfetto per le mamme che amano poter tenere in ufficio o sul comodino una foto ricordo dal design minimalista. Una cornice con rivestimento in vetro per tenere la foto in perfetta posizione e con la possibilità di conservare la foto nel tempo senza la preoccupazione che si possa rovinare. La cornice presenta la possibilità di personalizzare la foto da 11x15cm inserendo un testo sul retro, visibile grazie al rivestimento in vetro. Da € 24,90

Album fai da te piccolo: Proposto per le mamme che amano avere la libertà di poter personalizzare un proprio album ricordi con scritte, e poter incollare le proprie foto ricordo come preferiscono o magari insieme ai propri figli. Proposto con un nuovo design rosa e pagine interne bianche con inserto adesivo per poter attaccare le foto in formato 8x10cm che verranno consegnate in una box a parte. Insieme a foto e album verrà consegnato anche un pennarello per poter personalizzare ogni pagina con scritte e disegni. Da € 24,90

Box Retro: Proposta per le mamme che amano avere tante foto da poter attaccare o incollare per decorare la propria casa. La Box Retro per la festa della mamma è presentata in versione bicolore lilla & magenta. Possibilità di stampare da 25 a 50 foto in formato 8x10cm con possibilità di personalizzazione con filtri, testi e colori di contorno, per avere ogni foto diversa. Da € 16,90

Cheerz ha una vastissima gamma di prodotti che possono essere regalati per stupire chi più ti sta a cuore, tutti i prodotti per la festa della mamma li trovi su www.cheerz.com e sull’app di Cheerz.