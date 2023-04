Ferrari, Vasseur alimenta la speranza: “in arrivo nuovi aggiornamenti”

SportFair

L’inizio di stagione della Ferrari non è stato di certo positivo, la monoposto non è competitiva e la classifica di Leclerc e Sainz è molto preoccupante. Il campionato di Formula 1 rischia di concludersi senza grosse soddisfazioni, il team principal Frederic Vasseur non ha intenzione di arrendersi, come confermato sul sito ufficiale della Formula 1.

“Penso che avremo un flusso di aggiornamenti che arriveranno… Non a Baku, perché lì abbiamo il pacchetto per il livello di carico aerodinamico e con la gara Sprint non è facile. Ma da Miami, Imola, non Monaco, ma Barcellona: ogni gara avrà un aggiornamento sulla vettura. La macchina è andata molto meglio a Melbourne e continueremo in questa direzione”.

Vasseur mette le cose in chiaro: “fare un nuovo progetto durante la stagione, ripartire da zero, fare una nuova macchina… Con il tetto dei costi in primo luogo, ma considerando anche la restrizione del tempo in galleria del vento, non voglio dire che sia impossibile, ma è molto difficile. Inoltre, da parte nostra, abbiamo la sensazione – e spero che abbiamo ragione e che ci stiamo muovendo nella giusta direzione – che abbiamo ancora molto spazio per migliorare la macchina. Finché siamo ancora in grado di sviluppare la macchina, ottenere punti sull’aerodinamica, ottenere un migliore equilibrio, una migliore stabilita’ e cosi’ via, penso che abbia senso spingere in questa direzione”.