Ferrari, dubbi sul futuro di Leclerc: la confessione di Marko sulla clausola

SportFair

Si avvicina il nuovo appuntamento di Formula 1, il campionato fa tappa a Baku per il GP dell’Azerbaigian. L’inizio di stagione in casa Ferrari non è stato di certo entusiasmante, il rendimento di Leclerc e Sainz è al momento deludente e la monoposto non sembra competitiva. Anche le prospettive per il futuro sono incerte e a tenere banco è anche il mercato piloti.

Lewis Hamilton è in scadenza di contratto con la Mercedes, in più sono emersi nuovi dettagli sul contratto di Leclerc con la Ferrari. Il monegasco è legato dal contratto fino al 2024, ma la situazione potrebbe clamorosamente cambiare.

I dettagli sono stati svelati da Helmut Marko, consulente della Red Bull a Sport Bild: “Al momento a Maranello non ha senso voler fare a meno di Carlos Sainz, che sta facendo un buon lavoro. Per quanto riguarda Charles Leclerc, invece, la situazione è diversa. È comune che il pilota debba conquistare un numero minimo di punti più o meno poco dopo la pausa estiva: se non si raggiunge quel quantitativo di punti, entrambe le parti sono libere di rescindere il contratto”.

“Questa clausola permise a Sebastian Vettel di unirsi alla Ferrari nel 2015”, ha spiegato Helmut.