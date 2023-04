Ferrari, l’analisi di Vasseur: “le cose non sono andate nel verso giusto…”

SportFair

E’ un momeno molto negativo in casa Ferrari, l’inizio di stagione in Formula 1 non è stato all’altezza. Le prime due gare sono state deludenti e le qualifiche in Australia hanno confermato tutti i problemi, Sainz e Leclerc hanno chiuso rispettivamente al quinto e settimo posto.

“La qualifica di oggi è stata estremamente serrata e purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto per noi. In Q3 eravamo al limite col tempo verso la fine della sessione e così abbiamo evitato di fare il giro di preparazione con Charles (Leclerc, ndr), mentre Carlos (Sainz, ndr) non è riuscito a mettere insieme il giro, perdendo un paio di decimi in curva 1, senza i quali sarebbe potuto essere secondo o terzo”. E’ l’analisi di Frédéric Vasseur, Team Principal Ferrari dopo le quelifiche del Gp d’Australia.

“I punti comunque si assegnano domani e dopo Gedda abbiamo lavorato per ottenere una prestazione costante e solida dalla SF-23 a livello di passo gara. Ci concentreremo soprattutto su noi stessi e prepareremo la gara nel modo migliore per rimontare: su questa pista i sorpassi non sono facili, ma sappiamo che può essere una corsa imprevedibile”.