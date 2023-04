Formula 1, la posizione di Verstappen in griglia fa discutere: i dettagli

SportFair

Incidenti, bandiere rosse, polemiche e chi più ne ha più ne metta: il GP d’Australia di Formula 1 è stato un vero caos e se ne parlerà ancora a lungo.

Tra i tanti episodi che stanno facendo discutere c’è una posizione dubbia di Max Verstappen in prima posizione in griglia a due giri dalla fine, per la partenza dopo la seconda bandiera rossa della gara.

L’olandese ha fermato la sua Red Bull dopo aver oltrepassato la linea gialla e aver toccato quella bianca che delimita l’area. Il muso della sua ala ha superato facilmente il box bianco, quando le gomme anteriori dovrebbero restare dietro la linea gialla. La FIA non sta indagando sull’episodio e per il momento non ci sono state proteste da parte di altri team.



Le parole di Verstappen

“Ho frenato tardi, ho perso il riferimento ma poi ho visto che avevo spazio davanti a me quindi sono avanzato un po’ di più. Ero al limite, ma il limite è il limite. Con il sole è stato molto difficile”.

La regola

Secondo il regolamento un’auto è posizionata in modo errato quando sovrasta una qualsiasi delle linee bianche. In questo caso il giallo è indicativo per i piloti per calcolare la posizione in cui devono fermare la vettura. Tuttavia, Ocon è stato penalizzato più o meno per la stessa cosa a Sakhir, nella gara di apertura della stagione, e il direttore di gara Niels Wittich è stato irremovibile nel perseguire questo tipo di cattiva condotta. Alonso ha ricevuto una penalità di cinque secondi a Jeddah per essere stato di lato, ma non in vantaggio.