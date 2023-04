Europei di ginnastica: Asia D’Amato d’argento nel volteggio

SportFair

Continuano ad arrivare grandi soddisfazioni per lo sport italiano. L’azzurra Asia D’Amato si è portata a casa la medaglia d’argento al volteggio ai campionati europei di ginnastica artistica, in corso ad Antalya, in Turchia.

La medaglia d’oro è stata conquistata dalla francese Coline Devillard, terza agli ultimi Mondiali, e il bronzo alla belga Lisa Vaelen.

L’atleta delle Fiamme Oro ha confermato così la piazza d’onore di Monaco di Baviera 2022, Asia D’Amato si conferma sempre più in un ottimo momento. Si tratta della sesta medaglia continentale per la federginnastica. Ieri Alice D’Amato, gemella di Asia, aveva conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale.