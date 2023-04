Bouchard torna in un Masters 1000, obiettivi chiari: “potrei vivere il resto della vita senza giocare, ma…”

SportFair

Al Mutua Madrid Open il grande ritorno di Eugenie Bouchard. La tennista canadese è tornata in un Masters 1000 quattro anni dopo l’ultima volta e sta sfidando adesso l’italiana Trevisan.

Alla vigilia del suo debutto a Madrid, Bouchard ha rilasciato una lunga intervista, parlando della sua vita e di alcuni mesi difficili.

Le parole di Bouchard

“Sì e non è stato un gran momento. Ho fatto un paio di buone partite e sono orgoglioso di avere la possibilità di giocare un’altra partita. Le partite sono ciò di cui ho bisogno ora, gioco a fasi alterne da un po’. Ora è come ricominciare da capo“, ha affermato al canadese.

A Bouchard è stato chiesto anche del cambiamento radicale rispetto alla giocatriche nel 2014 raggiunse la finale di Wimbledon e le semifinali di Australian Open e Roland Garros per posizionarsi al quinto posto della classifica mondiale, e che ora gioca tornei ITF per cercare di risalire posizioni in un Classifica WTA in cui ora è al numero 285.

“È una grande domanda come sono diventata la giocatrice che sono oggi, rispetto la ragazza che ha abbagliato nel tennis. È difficile conciliare le due cose, sono quasi come due carriere diverse. Mi sento come se fosse molto tempo fa e recentemente allo stesso tempo. Mi dispiace ancora, ma a volte è come ‘Oh mio Dio, quanto tempo è passato!’ Sono una persona e una giocatrice diversa. Conservo i ricordi, la fiducia e la convinzione di chi ero, ma mi rendo anche conto che è stato un decennio fa e devo andare avanti ed essere quella che sono ora, affrontare i giocatori con cui devo misurarmi ora“, ha spiegato.

Gran parte della colpa della caduta di Bouchard è dovuta a un infortunio alla spalla destra che ha richiesto un’operazione e che l’ha tenuta fuori dal circuito per 17 mesi tra il 2021 e il 2022. “L’infortunio alla spalla è come essere costretti a non fare qualcosa che ami , una pausa forzata. Richiede molta pazienza e ci ho messo un po’ a tornare indietro. E non sono davvero così paziente, quindi ho dovuto lavorare sodo. Ma so di aver sempre voluto tornare perché non avrei lasciato che un infortunio dettasse la mia carriera“, ha aggiunto.

Una Bouchard che, pur avendo la vita risolta grazie alle sue sponsorizzazioni, essendo l’immagine del marchio di abbigliamento sportivo New Balance e delle racchette Yonex (che le fruttano sei milioni di dollari) e con un seguito di 2,4 milioni di follower su Instagram e 1,6 milioni su Twitter, continua a sperare di tornare a brillare sui campi da tennis. . “Potrei tranquillamente vivere il resto della mia vita senza colpire una palla. Sai, potrei rilassarmi per il resto della mia vita, ma non sono così. Ecco perché ho raggiunto i successi che ho, perché sono una combattente e amo lavorare sodo. E potrei sedermi sul mio divano e guardare Netflix e questo suona allettante, certo, ma dopo due giorni impazzirei. Avevo bisogno di un progetto, qualcosa da fare ed ero tipo ‘Finché mi sento ancora giovane fisicamente, perché non continuare a giocare a tennis?’ Seguirò altri progetti in seguito, ma ora fammi vedere cosa posso fare finché non decido di non giocare più“, ha affermato ancora Bouchard che ha tra i suoi obiettivi quello di scalare la classifica WTA.