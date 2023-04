Emily Ratajkowski tifa… Napoli: il post social fa impazzire i tifosi | FOTO

SportFair

E’ andata in scena ieri sera la sfida tra Milan e Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I padroni di casa sono riusciti ancora una volta a domare la capolista della Serie A, dopo il successo di poche settimane fa in campionato, grazie alla rete di Bennacer al 40′.

Il Napoli adesso attende il Milan in casa, al Maradona, dove il pubblico napoletano sicuramente darà tutto il suo supporto alla squadra di Spalletti per aiutarla a ribaltare il risultato e staccare il pass per le semifinali di Champions.

Intanto, il Napoli scopre di avere una tifosa in più… d’eccezione. Stiamo parlando di Emily Ratajkowski! La sexy modella londinese, cresciuta in California, ha infatti condiviso sui social una foto che la ritrae con addosso la maglietta del Napoli.

“Ho cambiato la mia maglietta per guardare il Napoli”, ha scritto nelle sue Storie Instagram.