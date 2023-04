Caduta paurosa per Ballerini al Fiandre: l’azzurro taglia il traguardo a piedi sanguinante

SportFair

E’ andato in scena ieri il Giro delle Fiandre. A vincere la gara di ieri è stato un fantastico Pogacar, ma non sono mancati i colpi di scena e gli episodi sorprendenti, spaventosi e da applausi.

A fare il giro del mondo, oltre alle immagini della caduta causata da Maciejuk, ci sono anche quelle che riguardano Davide Ballerini. Il corridore della Quick Step ha vissuto una spiacevole e dolorosa disavventura.

Ballerini stava per cedere il passo al suo compagno Merlier per sprintare per il 43°posto, quando si è scontrato con Theuns ed è finito violentemente contro le barriere.

Un colpo tremendo che non ha però frenato il corridore itlaiano: Ballerini, infatti, ha deciso di tagliare ugualmente il traguardo, a piedi, camminando dolorante e col volto insaguinato e alla fine lo ha fatto al 56° posto, a 10:48 da Pogacar.