Tragedia nel bergamasco: morto Dario Acquaroli, ex campione di mountain bike

Tragedia nel mondo del ciclismo nella giornata di Pasqua. Il mondo a due ruote piange la scomparsa di un ex corridore, uno dei più forti d’Italia di sempre.

Stiamo parlando di Dario Acquaroli, classe ’75, morto in provincia di Bergamo, mentre si allenava in solitaria nelle montagne di San Giovanni Bianco, per poi dirigersi dalla sorella per festeggiare Pasqua.

Acquaroli è stato campione del mondo di Mountain bike due volte, ha partecipato a 19 rassegne iridate, è stato due volte campione europeo e cinque volte campione nazionale.

Sembra che Acquaroli, trovato a terra in un tratto abbastanza semplice, sia stato stroncato da un malore.