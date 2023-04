Dallas Mavericks nei guai: l’NBA indaga

SportFair

I Dallas Maverick sono finiti nel caos. L’NBA ha deciso di indagare per la decisione della squadra di far riposare gran parte della propria rosa nella sconfitta contro i Bulls che ha sollevato diverse polemiche e ha lasciato fuori dai play in i Mavs.

Questa mossa potrebbe portare a provvedimenti disciplinari. Ad annunciarlo è stato Mike Bass, portavoce della Lega: “l‘NBA ha avviato oggi un’indagine sui fatti e le circostanze che riguardano le decisioni del roster dei Dallas Mavericks e la condotta della partita rispetto al gioco. Mavericks-Bulls di ieri sera, comprese le motivazioni alla base di quelle azioni “, si legge nella dichiarazione. Un problema che si aggiunge a quelli che hanno già i texani, eliminati dal play in.

Il board dei Mavericks ha deciso che, vista la difficoltà di raggiungere la decima posizione nella Western Conference (l’ultima che dà accesso ai play-in ) e pensando al futuro, era più importante (per loro) assicurarsi un futuro alto round del draft e avere uno dei 10 peggiori record della NBA per avanzare nelle restanti due partite. Se uscissero dalla top 10 la scelta andrebbe ai Knicks. I Mavs sono caduti e devono fare lo stesso contro gli Spurs nell’ultima giornata della competizione, e per questo hanno fatto riposare le stelle della loro squadra.

Kyrie Irving, Christian Wood, Josh Green, Maxi Klebber e Tim Hardaway sono rimasti a riposo mentre Luka Doncic ha giocato meno di 13 minuti.