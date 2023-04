Curling, Mondiali doppio misto: una vittoria e un ko per l’Italia all’esordio

SportFair

Va in archivio con una vittoria e una sconfitta per l’Italia la giornata d’esordio dei Mondiali di doppio misto di curling di scena a Gangneung, in Corea del Sud. Sul ghiaccio del Gangneung Curling Centre la Nazionale tricolore guidata dal d.t. azzurro Claudio Pescia e dall’allenatrice Violetta Caldart è partita forte superando 7-4 la Repubblica Ceca per poi però incappare in una partita decisamente storta contro l’Australia, terminata con il punteggio di 7-1 a favore delle avversarie.

Andamento sin qui in charoscuro dunque per la coppia formata Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Sebastiano Arman (Fiamme Oro), inserita nel gruppo A della rassegna iridata.

Contro la Repubblica Ceca, inizio in salita per gli azzurri. Sotto 1-0 dopo una mano rubata dagli avversari in apertura, l’Italia ha pareggiato subendo però poi altre due marcature nel terzo end. Nella quarta ripresa arriva la grande reazione del tandem tricolore che realizza tre punti e chiude in vantaggio all’intervallo. Mano rubata nel quinto con gli azzurri che allungano sul 5-3. Accorciate le distanze, i cechi nulla possono nel settimo end quando i due punti italiani chiudono la contesa sul 7-4 finale.

Blackout pressoché totale invece per Stefania e Sebastiano contro l’Australia. Azzurri in vantaggio 1-0 alla prima mano, quindi le due marcature avversarie nel secondo portano la sfida sul 2-1. Da lì arrivano quattro mani rubate in serie dall’Australia che capitalizza ogni occasione e costruisce la vittoria salendo addirittura 7-1 al sesto end, quando l’Italia alza bandiera bianca.

Servirà una pronta reazione nella seconda giornata quando Constantini-Arman torneranno sul ghiaccio contro l’Ungheria.