Cristiano Ronaldo “stufo di Georgina”: nuovi rumors sulla coppia, lei smentisce

Si fanno sempre più insistenti i rumors su una presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Dal trasferimento in Arabia Saudita, dove l’attaccante portoghese ha iniziato una nuova avventura con l’Al Nassr, sembra che il rapporto tra i due si stia piano piano rovinando.

Sembra che Georgina passi le sue giornate “bloccata in un centro commerciale a Riyadh” e nelle ultime settimane si è tanto parlato di un allontanamento dalla famiglia di CR7. C’è chi afferma addirittura che i due si lasceranno presto e che il calciatore sia “stufo di lei”.

Ora il tiktoker Abel Planelles porta maggiori informazioni alla storia con la testimonianza di una persona che di recente ha trascorso diverse ore con Cristiano e Georgina. “Un mese fa hanno fatto una lite monumentale prima di salire sul volo. A voce alta”, esordisce. Secondo lui, Georgina è salita sull’aereo “totalmente arrabbiata” con il giocatore e non ha salutato nessuno, mentre CR7 è stato “molto gentile” e ha salutato l’intera squadra. Sembra inoltre che i due non si siano parlati per l’intera durata del volo.

La smentita di Georgina

Georgina Rodriguez, così come fatto anche in altre precedenti occasioni, ha in qualche modo smentito queste speculazioni. La compagna di Cristiano Ronaldo ha condiviso sui social una foto del cielo notturno con un frammento della canzone “If I die”, in sottofondo, soffermandosi sulla strofa “l’invidioso inventa la voce, il pettegolezzo la diffonde e l’idiota ci crede“.