Cosa rischiano Roma, Lazio e Salernitana sulla compravendita dei calciatori

E’ sempre più caos nel calcio italiano, una nuova inchiesta rischia di portare pesanti conseguenze anche per altre squadre di Serie A: Roma, Lazio e Salernitana sono state tirate in ballo in relazione alla compravendita dei calciatori tra il 2017 e il 2021.

Sono 9 gli indagati per la società giallorossa, tra cui Dan e Ryan Friedkin e l’ex James Pallotta, oltre a Gandini, Fienga e Baldissoni. Per quanto riguarda Lazio e Salernitana nel mirino sono finite le operazioni tra le due società. Fra gli indagati ci sono Lotito e i dirigenti Fabiani e Tare.

Cosa rischiano Roma, Lazio e Salernitana

Per quanto riguarda la Salernitana, il subentrare della nuova proprietà che fa capo a Iervolino, potrebbe in parte alleggerire la situazione della squadra di Paulo Sousa. Diverso il discorso per giallorossi e biancocelesti, in questo caso è importante citare gli articoli 4 e 31.

L’articolo 4 sulla Obbligatorietà delle disposizioni generali che cita i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Sono previste ammende o penalizzazioni di uno o più punti.

L’articolo 31 sulle Violazioni in materia gestionale ed economica che prende in esame uno spettro ampio di comportamenti illeciti e relative sanzioni. E’ prevista la retrocessione o l’esclusione dal campionato.

La seconda ipotesi è al momento da escludere. Il rischio principale per Lazio e Roma è quello dei punti di penalizzazione.