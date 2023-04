Come sta Ciro Immobile dopo l’incidente? La nota della Lazio

SportFair

Grosso spavento questa mattina a Roma dove si è registrato un brutto incidente stradale, nel quale è coinvolto Ciro Immobile. Il calciatore della Lazio si trovava alla guida della sua vettura, con le figlie in auto con sè, quando si è schiantato contro un tram.

Sono in corso le indagini del caso per capire la dinamica di quanto accaduto e intanto Immobile ha raccontato che il tram non si sarebbe fermato al rosso.

Il calciatore della Lazio, che è stato ripreso turbato ma non gravemente ferito, è andato in ospedale per degli accertamenti e la Lazio ha da poco diramato una nota ufficiale con la quale comunica le condizioni di Immobile.

La nota della Lazio

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra.

Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma.