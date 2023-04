Come sta Ciro Immobile? L’attaccante sotto osservazione dopo l’incidente

SportFair

Ciro Immobile è stato vittima di un brutto incidente nella giornata di domenica, fortunatamente senza gravi conseguenze dal punto di vista fisico. Il calciatore della Lazio si è scontrato contro un tram, la dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita. L’attaccante ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta di una costola. Immobile resterà ricoverato in ospedale anche per tutta la giornata di lunedì, sia per consiglio dei medici che per restare accanto alla figlia.

Il calciatore biancoceleste dovrà rimanere a riposo e salterà sicuramente la partita contro il Torino con l’obiettivo di rientrare per il big match di Serie A contro l’Inter. Lo stesso calciatore ha risposto ad un messaggio sui social: “tornerò presto”.

“Ciro Immobile fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie”. Sono le dichiarazioni del patron della Lazio, Claudio Lotito, a Lazio Style. “Mi sono attivato subito, appena venuto a conoscenza dell’incidente di Ciro e delle sue figlie, per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero”, ha aggiunto il presidente.