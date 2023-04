Ciro Immobile, sui social la foto di famiglia: “vogliamo solo dimenticare”

SportFair

Domenica mattina Ciro Immobile è stato protagonista di un brutto incidente stradale a Roma. Il calciatore della Lazio si trovava a bordo del suo Suv insieme alle figlie quando si è scontrato contro un tram.

Il calciatore è stato in ospedale dopo lo schianto sul quale si indaga per capire la dinamica, ma adesso è finalmente tornato a casa dalla sua famiglia e ha voluto condividere con i suoi fan una foto sui social, con un messaggio di ringraziamento.

“Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte“, ha scritto il calciatore.

Immobile ha fatto anche visita ai suoi compagni di squadra: sul profilo della Lazio è stata condivisa una foto del calciatore con un bel messaggio “Bello rivederti, Capitano!“.