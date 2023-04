Vende foto su OnlyFans per inseguire il sogno olimpico: la storia di Alex

SportFair

Quando una passione è estremamente forte, si è disposti a qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri obiettivi. Ne sa qualcosa Alexandra Ianculescu, ciclista rumena, finita sotto i riflettori per aver raccontato la sua storia.

Alexandra sogna le Olimpiadi di Parigi 2024 e per raggiungere il suo sogno si sta finanziando in modi… alternativi. La 31enne, che prima di dedicarsi al ciclismo ha gareggiato come pattinatrice di velocità, diventando olimpionica alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, continua a lottare per il suo sogno olimpico e a coprire i costi della sua preparazione almeno in un modo singolare: grazie alle entrate che riceve dalle foto che carica sulla piattaforma per adulti OnlyFans.

In una pubblicazione che l’atleta stessa ha realizzato sul suo account Instagram il 30 novembre, Ianculescu ha fatto questa riflessione sul motivo per cui è diventata un account OnlyFans.

La spiegazione di Ianulescu

Perché OnlyFans? Ho pensato che questo fosse un post appropriato da condividere oggi poiché continuo a ricevere domande in merito. Iniziamo con gli aspetti negativi. Il punto è che tutti ti giudicheranno, che tu scelga di agire o meno. Indipendentemente dall’argomento, lo farainno se sei troppo grasso o troppo magro, o troppo strano o noioso. Fortunatamente per me, ho scoperto molto giovane che avrei sempre fatto le cose a modo mio. Ricordo quando mi sono rasata la testa in seconda media per assomigliare a Sinead O’Connor. Non mi aspettavo di meno da me allora quando avevo 13 anni, e nemmeno adesso per quello che farò in futuro.

Con le prove sono arrivati ​​silenzi imbarazzanti di persone che pensavano di essere amiche, che si sono allontanate per qualsiasi motivo perché non vogliono essere associate a qualcosa che non capiscono. L’estate scorsa ho deciso di aprire questo account perché stavo ricevendo un’incredibile quantità di Mi piace sulle mie foto di bikini e le persone mi suggerivano di venderle su quella piattaforma. Ho pensato che fosse un grande scherzo e non volevo essere vista come qualcuno noto per la vendita di “foto di bikini”, considerando che ho lavorato sodo come atleta, ho lavorato sodo per un’istruzione, parlo più lingue e amo veramente l’immagine di me stessa che ho creato e rispettato.

Detto questo, dopo aver fatto soldi nel mio primo mese su OnlyFans, la mia vita è completamente cambiata in meglio. Guadagno di meno adesso dato che quest’estate non sono stata così attiva, ma mi diverto mentre mi alleno a tempo pieno, viaggiando in posti in cui non avrei mai immaginato di andare così presto, comprando le bici dei miei sogni, risparmiando per comprare l’auto dei miei sogni e potermelo godere in un modo in cui non devo sacrificare la mia preparazione sportiva con tre lavori part-time, come facevo in passato, mentre inseguo il sogno di partecipare ai Giochi Olimpici.

Mi interessava quello che pensavano le persone, ma mi sono resa conto che le loro opinioni non pagavano i miei conti, quindi continuerò a utilizzare il mio account OnlyFans al massimo perché mi piace quanto mi sento a mio agio nel mio corpo e come ho imparato ad amarmi un modo diverso”.

In un’altra pubblicazione che la ciclista stessa ha realizzato il 20 marzo tramite il suo account Instagram, Ianculescu ha rivelato maggiori dettagli sulla sua carriera sportiva e anche sui suoi altri lavori precedenti come cuoca.

“Mi chiamo Alex. Odio essere chiamata Alexandra perché suona troppo professionale. Sono la regina del cappuccino. Adoro esplorare posti nuovi e portare a casa un pouf dai miei viaggi. (…) Sono una pattinatrice di velocità da più di 20 anni. Ho partecipato alle Olimpiadi invernali del 2018 e detengo diversi record nazionali rumeni. Mi sono autofinanziata per tutta la mia carriera e continuo a farlo alla ricerca dell’eccellenza personale nel ciclismo. Ho un programma completo di gare con la mia squadra in questa stagione e anche alcune gare UCI e prove olimpiche di cui sono entusiasta. (…) Inoltre, sono un allenatore CPT e di livello internazionale e continuerò la mia carriera allenando squadre di pattinaggio di velocità. Sono molto appassionato di aiutare le persone e so cosa porto loro quando si tratta di lavorare con persone volenterose e di mente forte”.