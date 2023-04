Chi è la fidanzata di Taylor Fritz? Morgan Riddle, dall’hockey ai social media

SportFair

Taylor Fritz è uno dei migliori tennisti al mondo del momento. Negli ultimi tempi lo statunitense è riuscito a scalare le classifiche, raggiungendo i vertici del tennis mondiale.

Una delle stelle nascenti più veloci del tennis, Fritz è supportato sempre dalla sua dolce metà. Ad accompagnarlo e seguirlo in giro per il mondo c’è sempre la sua Morgan Riddle, che ha fatto breccia in poco tempo nel cuore di tanti appassionati di tennis. Anche oggi, nel match contro Tsitsipas, che regala a Fritz il pass per le semifinali del torneo ATP di Monte-Carlo, era presente la dolce metà del tennista statunitense.

Chi è Morgan Riddle

Modella americana, nata in Minnesota, Morgan Riddle vanta oltre 115 milioni di follower sui social, dove condivide splendide foto dei suoi viaggi in giro per il mondo.

Morgan vive a Los Angeles ma trascorre gran parte del suo tempo in viaggio supportando Fritz. La coppia si frequenta da due anni, con Fritz che ha avuto un figlio con l’ex moglie Raquel Pedraza.

Riddle ha confessato in diverse occasioni di non conoscere il tennis prima del suo fidanzamento con Fritz, se non il solo nome di Roger Federer, senza sapere nemmeno chi fosse Nadal, e di essere cresciuta praticando hockey: “tutta la mia famiglia gioca a hockey. Mia sorella giocava a hockey al college, mio ​​padre giocava a hockey al college. Andare alle partite di tennis era molto diverso da quello. Alle partite di hockey ti presenti con gli stivali e una felpa e bevi birra. C’è un’atmosfera molto diversa da quella del tennis“.

Riddle è una creatrice di contenuti tra cui raccolte di guide ai regali per punti vendita tra cui NBC Boston e NBC Chicago Today, ma è anche un’influencer.

Riddle si è laureata in lingua e letteratura inglese al Wagner College di New York nel 2019. Durante la sua permanenza al college, Riddle è stata presidente dell’associazione studentesca ex alunni e presidente delle pubbliche relazioni per la confraternita Alpha Delta Pi. Ha anche completato otto stage, come ha raccontato al podcast Hold On to Your Racket , acquisendo esperienza in vari settori diversi, tra cui marketing, pubbliche relazioni, pianificazione di eventi e media.

Dopo la laurea, a Morgan Riddle è stato offerto un lavoro come agente immobiliare per l’agenzia di intermediazione Compass, per la quale ha lavorato come stagista nel 2018. Ha lavorato nel settore immobiliare per nove mesi prima di passare allo spazio di media e influencer marketing, dove ha ricoperto incarichi presso aziende come Food Network, Love Your Melon, Hollywire e MuteSix. Alla fine, ha creato i social media e si è dedicata a tempo pieno al suo lavoro di influencer.

Morgan ha lavorato anche come modella professionista con Wehmann Models and Talent.