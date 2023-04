‘Cherki’ un oriundo e trovi Rayan: il nuovo pupillo della Nazionale italiana

SportFair

Si avvicinano appuntamenti importantissimi per la Nazionale italiana, in grado di decidere il futuro. La squadra di Roberto Mancini è reduce dalla vittoria contro Malta nelle qualificazioni agli Europei del 2024, la prestazione non è stata brillante ma gli azzurri sono stati in grado di muoversi la classifica e mettere un mattoncino verso la qualificazione.

La squadra di Roberto Mancini sarà chiamata da sfide decisive nei prossimi mesi, la semifinale di Nations League contro la Spagna e altre partite di qualificazione ai prossimi Europei. Nelle ultime partite si è messo in mostra Mateo Retegui, attaccante argentino in grado di confermarsi un ottimo goleador. Il calciatore del Tigre è stato autore di due gol in due partite e anche nel campionato argentino è un punto di riferimento. Gli attaccanti italiani continuano a non convincere e Mancini prosegue la ricerca ad altri calciatori.

Anche Mathis Rayan Cherki in Nazionale

Roberto Mancini continua la ricerca ad altri oriundi e anche Mathis Rayan Cherki potrebbe indossare presto la maglia della Nazionale italiana. Si tratta di un trequartista, in grado di giocare anche da attaccante esterno a destra e a sinistra. E’ un calciatore francese, molto bravo nell’uno contro uno e a saltare l’uomo.

Cresciuto nelle giovanili del Lione, si è dimostrato subito pronto ad alti livelli e viene preso in considerazione in prima squadra. Si è confermato subito un punto di riferimento della squadra e ha fatto il suo esordio anche in Champions League. Il calciatore ha origini italiane per via dei suoi nonni e potrebbe giocare con la maglia azzurra. E’ conteso anche da Francia e Algeria. La possibilità di giocare con continuità potrebbe fare la differenza e il calciatore è destinato a mettersi a disposizione di Mancini. Chi ‘Cherki’ trova, la Nazionale italiana adesso non può sbagliare.

Il suo futuro potrebbe essere nel campionato di Serie A, è da tempo un grande obiettivo della Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di calciatori di grande talento anche per il futuro e il nome di Cherki è in cima alla lista.