Euroderby in semifinale di Champions League: l’Inter elimina il Benfica e raggiunge il Milan

L’Inter si conferma un’altra squadra in Champions League, in grado di giocare un calcio propositivo e concludere le occasioni da gol. Si è conclusa la partita di ritorno dei quarti di finale contro il Benfica, il match si è concluso sul risultato di 3-3 ma la qualificazione non è stata mai in discussione.

Il pubblico ha trascinato la squadra verso una grande impresa, allo stadio San Siro è andato un scena uno spettacolo mozzafiato. La squadra di Simone Inzaghi si è confermata in grande spolvero in Champions League e contro il Benfica il passaggio del turno non è stato mai in discussione. Il doppio incontro dei portoghesi è stato molto negativo.

La cronaca

L’Inter si schiera con la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez, il Benfica risponde con Joao Mario alle spalle di Ramos. Alla prima vera occasione l’Inter passa, grande giocata del centrocampista Barella e nerazzurri meritatamente in vantaggio. Gli ospiti non riescono a reagire, l’arbitro annulla il raddoppio a Lautaro per una spinta. Al 38′ il Benfica pareggia: cross dalla destra di Rafa Silva e 1-1 di Aursnes.

L’Inter prova a gestire nel secondo tempo, al 65′ arriva il gol della tranquillità con Lautaro Martinez su cross basso di Dimarco. Al 79′ il tris di Correa, autore di una giocata bellissima. All’86’ il 3-2 di Antonio Silva, a tempo scaduto il 3-3 di Musa. Inter in semifinale contro il Milan.

Nell’altra partita tutto facile per il Manchester City contro il Bayern, dopo il 3-0 dell’andata. In Germania la partita si è conclusa 1-1 con gol di Haaland e Kimmich su calcio di rigore.