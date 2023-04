Champions League, blitz dei tifosi del Napoli sotto l’hotel del Milan

SportFair

E’ tutto pronto al Napoli per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il club partenopeo ed il Milan. Questa sera la squadra di Spalletti cercherà di ribaltare l’1-0 dell’andata davanti al pubblico del Maradona per un pass in semifinale.

Intanto i tfosi del Napoli hanno deciso di cercare di aiutare la loro squadra infastidendo i giocatori del Milan. Atmosfera infuocata sul lungomare, dove circa 200 tifosi hanno fatto nottata cercando di tenere svegli i giocatori rossoneri. Cori contro i milanisti, da Maldini a Giroud, fuochi d’artificio e botti.

Sembra però che il club rossonero sia arrivato preparato a Napoli e che abbia dato ai suoi giocatori stanze sul retro, insonorizzate, per sonni… tranquilli.

Video Cori e fuochi d'artificio, i tifosi del Napoli sotto l'hotel del Milan