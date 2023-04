Cessione Milan, l’indagine della Procura: perquisizioni e sequestri in Lussemburgo

SportFair

Il Milan è concentrato sulla stagione in corso, la squadra di Stefano Pioli è ancora in corsa per obiettivi importantissimi tra campionato e Champions League. I rossoneri sono reduci dalla bellissima qualificazione in semifinale di Champions League e l’attesa in vista del doppio derby contro l’Inter è altissima.

In campionato i rossoneri si trovano al quinto posto dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha restituito i 15 punti alla Juventus. Nel frattempo continuano ad arrivare notizie sulla cessione del club.

Cessione Milan, perquisizioni e sequestri in Lussemburgo

Si sono registrate perquisizioni e sequestri nelle due holding lussemburghesi legate a Elliott che lo scorso agosto hanno venduto il Milan per 1,12 miliardi alla RedBird di Gerald Cardinale. Secondo le ultime notizie riportate dal Corriere della Sera e confermate da fonti giudiziarie, la polizia giudiziaria del Granducato si è presentata negli uffici della Project Redblack con un’ordinanza di perquisizione e sequestro su richiesta di assistenza giudiziaria dei pm di Milano, Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri.