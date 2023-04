Calciatore di 23 anni muore nel sonno: colpito da malore improvviso

SportFair

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio. Un calciatore di 23 anni è morto nel sonno nel leccese, a Supersano. Antonio Rizzo era sano e in salute, venerdì scorso era tornato a casa dopo una serata con gli amici e si era messo a letto. A scoprire il cadavere è stata la madre.

La richiesta di soccorsi è stata immediata, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La sera prima Antonio aveva festeggiato una ricorrenza in compagnia degli amici.

Antonio Rizzo lavorava a Casarano come operaio in un’azienda. Era un appassionato di sport, in particolar modo di calcio. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di alcune squadre del Sud Salento, anche Ugento e Ruffano.