Episodio shock all’Augusta Masters: albero cade sui tifosi | VIDEO

Scene shock all’Augusta Masters. Nella giornata di gara di venerdì si è verificato un episodio davvero spaventoso e sconvolgente. Tre alberi sono caduti sulla folla di spettatori prima che gioco fosse sospeso per la giornata.

Le telecamere hanno mostrato un calmo Sergio Garcia che mancava un putt sul green ad Augusta mentre i fan guardavano. Poi è scoppiato il caos quando gli spettatori sono corsi improvvisamente ai ripari per uno spaventoso crollo di alberi.

Alcune immagini mostrano tre alberi cadere insieme, evitando miracolosamente di colpire le persone. Il gioco è stato immediatamente sospeso e nessuno è rimasto ferito

