Buffon può tornare in Serie A: la squadra a sorpresa dell’ex Juve

La stagione entra sempre più nel vivo e le squadre sono pronte a scendere in campo per il rush finale. Anche il campionato di Serie B continua a regalare spettacolo. Una squadra candidata alla promozione è il Parma, protagonista di gare di alto livello ma anche di prestazioni sottotono.

Gigi Buffon non ha intenzione di fermarsi e si è confermato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Si tratta di un portiere che non ha bisogno di presentazioni, è stato considerato l’estremo difensore più forte della storia. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Parma, Juventus, Psg e poi il ritorno al Parma. Il punto più alto della carriera è stato raggiunto con la maglia della Nazionale italiana, è diventato campione del Mondo nel 2006.

Il futuro di Buffon

Il sogno di Buffon è chiaro e continua a lavorare per disputare un’altra stagione nel campionato di Serie A. Il Parma è in piena lotta per la promozione, è in corsa per un piazzamento in zona playoff e l’obiettivo stagionale è concludere nei primi otto posti. Il percorso si preannuncia difficile, la squadra di Pecchia potrebbe vedersela con squadre del calibro di Bari, Cagliari, Reggina, Pisa o Palermo.

Buffon è legato da un altro anno di contratto con il Parma e il desiderio è ottenere la promozione in massima categoria. Il destino dell’ex Juventus potrebbe essere comunque in Serie A, al Parma o al… Genoa. La squadra di Gilardino è più vicina alla promozione, il vantaggio sul terzo posto è di quattro punti e la squadra è attrezzata per il salto di categoria. Gilardino e Buffon sono stati compagni in Nazionale e sono amici, senza dimenticare ovviamente il percorso al Mondiale del 2006. Adesso potrebbero ritrovarsi nella stessa squadra, uno in panchina e uno tra i pali.