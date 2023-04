Brividi a San Siro: la coreografia di Inter-Benfica è da applausi | FOTO

SportFair

E’ in corso Inter-Benfica, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio in campionato contro il Bologna, i nerazzurri rischiano di fallire la qualificazione alla prossima Champions League.

L’Inter è chiamata a difendere lo 0-2 dell’andata. I padroni di casa si schierano con la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez, gli ospiti rispondono con Joao Mario alle spalle di Ramos. Al 15′ l’Inter passa in vantaggio con un gol di Barella. Poi il pareggio degli ospiti con Aursnes.

Delirio di San Siro, lo spettacolo prima del match è stato di altissimo livello e la coreografia da stropicciarsi gli occhi.