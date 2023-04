BJK Cup, Azzurre da sogno! L’Italia batte la Slovacchia e vola alle Finals

E’ stata più dura del previsto, ma le azzurre ce l’hanno fatta. Dopo il 2-0 di ieri contro la Slovacchia alla Billie Jean King Cup, la giornata di oggi è stata tutta in salita per lItalia femminile del tennis.

Paolini ha ceduto a Schmiedlova in tre set e Coccarietto non è riuscita ad avere la meglio su Hruncakova. La partita, dunque, si è decisa col doppio. Cocciaretto e Trevisan hanno lottato con tutte le loro forze, riuscendo a battere il duo slovacco formato da Hruncakova-Mihalikova: la sfida è terminata col punteggio di 6-4, 4-6, 7-5 dopo due ore e 48 minuti di gioco.

L’Italia ha battuto 3-2 la Slovacchia nella sfida di Bratislava valida per il turno preliminare della Billie Jean King Cup, conclusasi sul veloce indoor della “NTC Arena”. Le azzurre hanno così staccato il pass per le Finals di novembre. Per l’Italia si è trattato del primo successo in tre sfide contro la Slovacchia.