Billie Jean King Cup, Giorgi e Trevisan portano in vantaggio l’Italia

L’Italia del tennis femminile è ad unpasso dalle Finals della Billie Jean King Cup dopo aver chiuso in vantaggio 2-0 sulla Slovacchia a Bratislava la prima giornata della sfida valida per il turno preliminare della competizione a squadre, in programma fino a sabato sul veloce indoor della Ntc Arena di Bratislava.

Nel primo singolare Camila Giorgi, numero 43 del mondo, ha liquidato 6-2, 6-3, in un’ora e 16 minuti di partita, Anna-Karolina Schmiedlova, numero 96 Wta. Nel secondo match Martina Trevisa, numero 20 del ranking si è imposta 7-6 (10-8), 6-3, in un’ora e 47 minuti di gioco, su Viktoria Kuzmova-Hruncakova, numero 127 Wta.

Sabato (dalle ore 12) la sfida tra le due numero uno dei rispettivi team, Schmiedlova e Trevisan: a seguire quella tra le due numero due, Kuzmova-Hruncakova e Giorgi. In chiusura il doppio con la coppia slovacca Viktoria Kuzmova-Hruncakova/Tereza Mihalikova opposta a quella azzurra Elisabetta Cocciaretto/Jasmine Paolini.