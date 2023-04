La prima volta non si scorda mai! Bezzecchi vince il GP d’Argentina

SportFair

25 giri al cardiopalma oggi a Termas de Rio Hondo. Condizioni avverse con la pista bagnata a causa della pioggia, hanno reso complicato il GP d’Argentina.

Bezzecchi si è subito preso la testa della corsa, avendo la meglio sui suoi avversari al via, lasciandosi alle spalle Alex Marquez, poleman della gara argentina e Pecco Bagnaia. Il pilota del Team Mooney VR46 ha dominato la gara, fino all’ultimo giro, mentre Pecco Bagnaia ha dovuto fare i conti con una caduta, a 8 giri dal termine, che gli fa perdere punti preziosi.

Il ducatista si trovava in terza posizione quando è scivolato fuori dalla pista. Bagnaia è tornato in sella alla sua moto ma non è riuscito a portare a casa punti, chiudendo lontano.

L’Italia è comunque in festa: in Argentina risuona l’Inno di Mameli grazie alla vittoria pazzesca di Marco Bezzecchi, che diventa il nuovo leader della classifica mondiale. Bez si lascia alle spalle Zarco e Alex Marquez, quarto posto invece per Morbidelli. Settimo Fabio Quartararo, mentre Pecco Bagnaia si deve accontentare del 16° posto.

Per Bezzecchi, allievo di Valentino Rossi e pilota della squadra del Dottore, si tratta della prima vittoria in MotoGP.

Le parole dei top-3

Bezzecchi: “sono contentissimo, non ho parole, perchè mi sono svegliato con una sensazione strana, sapevo che potevo essere veloce ma non mi aspettavo così veloce. Ero spaventato per la gara bagnata, perchè di solito non vado benissimo sul bagnato, ma oggi è stato fantastico. Mi sono goduto la moto, ci parlavo, per rimanere concentrato. E’ stata dura, ma è stata una sensazione bellissima. Voglio ringraziare tutta la VR46 Academy, la mia famiglia, i miei amici, i miei fan”.

Zarco: “sono molto contento, è un tracciato su cui abbiamo tanta aderenza sul bagnato. Gli altri possono essere molto veloci all’inizio, ma non quando lo pneumatico diventa un po’ usurato. Ho avuto ottime sensazioni, sono riuscito a guidare col mio stile. Per fortuna c’è stato l’ultimo giro altrimenti non sarei riuscito a recuperare questa posizione. Un bel podio, 20 punti che porto a casa volentieri, una bellissima sensazione, sono tanto tanto contento”.

A. Marquez: “credo che possiamo essere davvero soddisfatti, sono contento di questo podio, ho portato a casa tanti punti per il campionato. Era importante non fare errori, avevo qualche problema soprattutto sul finale. Bella la moto, fantastico il team, continueremo a lavorare così e sicuramente continueranno a venire altre cose belle”.