Berrettini non ce la fa! Salta gli Internazionali d’Italia: l’annuncio

Matteo Berrettini non sta affrontando un momento facile della sua carriera. Il campione italiano di tennis sta facendo i conti con una serie di infortuni che gli impediscono di essere in forma e di competere ad alti livelli come accaduto in passato.

Il romano ha tentato di far bene a Monte-Carlo, ma è stato costretto al ritiro per un problema fisico. Berrettini ha lavorato sodo finora per cercare di ritrovare la forma fisica per poter tornare a brillare in campo, ma intanto è costretto ad un nuovo e doloroso forfait.

Il tennista romano salta il suo torneo di casa: non giocherà agli Internazionali d’Italia. L’annuncio è arrivato poco fa sui social.

Berrettini salta gli Internazionali d’Italia

“Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell’ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente. La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi 🇮🇹. Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi. 🙏❤️🔨 —————————”, queste le parole di Berrettini sui social.