Berrettini e la storia con Melissa Satta: il tennista mette le cose in chiaro

Non è un buon periodo dal punto di vista sportivo per Matteo Berrettini, il tennista italiano è reduce da una serie di risultati deludenti. La vita personale, invece, procede a gonfie vele: il romano è uscito allo scoperto con Melissa Satta.

La relazione ha scatenato anche qualche reazione, il tennista è stato accusato di poco impegno durante gli allenamenti. Berrettini non ha gradito le accuse, come confermato in un’intervista a Sky Sport.

“Mi fa sorridere, da una parte è positivo perché significa che il tennis è tra gli sport più seguiti in Italia. Ne parlano tutti e mi vedono in giro. Sul fidanzamento faccio fatica a rispondere, non riesco a concepire come una relazione possa permetterti di non fare il tuo lavoro, ma la gente parla. Viviamo nell’era dei social, in cui tutti possono dire tutto e mi sembra come se si fosse persa l’educazione generale. Io alla fine però sono felice, è questo quello che conta”.