Berrettini compie 27 anni: sui social gli auguri di Melissa Satta

Matteo Berrettini e Melissa Satta sono usciti ormai allo scoperto. Dopo una vacanza insieme a Miami, dove la showgirl italiana aveva raggiunto il tennista romano, impegnato in un Masters 1000, ma uscito al primo turno, i due hanno deciso di confermare i recenti rumors sulla loro relazione e lo hanno fatto con post social e Storie Instagram.

Niente di troppo smielato per la nuova coppia, già paparazzata in varie occasioni in giro per Milano, ma le apparizioni in pubblico adesso sono più frequenti. Melissa Satta è stata in tribuna a Monte-Carlo al debutto del tennista romano e oggi ha condiviso un messaggio speciale per lui.

Berrettini compie oggi 27 anni e la sua Melissa non poteva non augurargli un buon compleanno. La showgirl ha convidiso nelle sue Storie Instagram una foto col tennista in bianco e nero con tre emoticon, un sole, un cuore ed una torta di compleanno.