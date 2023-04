Berlusconi, le fake news sulle condizioni di salute: Zangrillo sbotta

SportFair

Silvio Berlusconi continua a lottare, il presidente del Monza si trova ancora ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva. Nel frattempo sono state smentite le ultime notizie. “Noi siamo persone serie. Tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se su qualche testata anche di grande richiamo escono notizie che non rispondo al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake che io preferisco chiamare minchiate”. E’ quanto dichiarato dal medico personale di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo, lasciando il San Raffaele.

Intercettato dai giornalisti, il primario di Rianimazione ha voluto smentire le notizie secondo cui l’ex premier si sarebbe alzato dal letto, seduto in poltrona e avrebbe fatto esercizi respiratori. “Bisogna avere molto rispetto, non solo del paziente ma anche del nostro lavoro. Sono stanco. Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgia vuol dire che non può alzarsi e camminare”.