Berlusconi, la richiesta dall’ospedale e le ultime sulle condizioni di salute

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle condizioni di Silvio Berlusconi, il presidente del Monza è ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. Oggi la squadra è scesa in campo per il match della 29ª giornata del campionato di Serie A e la sfida contro l’Udinese si è conclusa sul risultato di 2-2.

Secondo fonti ospedaliere l’ultima è stata una notte tranquilla per Silvio Berlusconi, i valori della leucemia cronica si sarebbero abbassati ma restano comunque elevati. “Berlusconi sta reagendo bene alle cure, ma non bisogna sottovalutare i rischi della malattia quindi è giusto che sia sotto controllo dei medici”, ha detto a Rai News 24 il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Ogni volta che si è dato un obiettivo l’ha raggiunto e anche stavolta credo che sia su quella strada. Io l’ho trovato meglio di come mi aspettassi”, le parole di Gianni Letta.

Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, ha aggiornato la situazione attraverso alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: “è evidente che si tratta di un paziente che ha un’età che tutti voi conoscete, con una patologia che è stata definita in modo preciso e con una complicanza che è stata definita in modo preciso. Anche in una situazione veramente difficile lui risponde bene alle terapie”. Secondo quanto riferito dall’Ansa, Berlusconi avrebbe chiesto di essere dimesso e di poter tornare a casa.