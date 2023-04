Chi Ben(nacer) comincia… Il Milan vince il primo atto contro il Napoli

SportFair

Il Milan vince l’andata dei quarti di finale di Champions League, il Napoli si è confermata una grande squadra e dovrà provare a ribaltare il risultato nella gara di ritorno al ‘Maradona’. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 ed è ancora tutto aperto per la qualificazione.

Il Milan si è confermata una squadra pazza, in grado di giocare grandi partite di intensità e altre sottotono. Non è un momento entusiasmante per gli azzurri, confermato anche dalle ultime prestazioni. La squadra di Spalletti è comunque in grado di ribaltare il risultato al ritorno.

La cronaca

Pubblico delle grandi occasioni a San Siro, i tifosi di casa sono stati protagonisti di una coreografia bellissima. Pioli si schiera con Leao, Bennacer e Diaz alle spalle di Giroud, il Napoli risponde con Lozano, Elmas e Kvara. Assenti Osimhen e Simeone, con Raspadori non ancora al meglio.

Partenza sprint del Napoli che prova subito a mettere le cose in chiaro, occasioni per Kvara e Anguissa. Il Milan entra in partita e ci prova con Leao, al 42′ il Milan passa: grande giocata di Diaz e vantaggio di Bennacer. I rossoneri sono sulle ali dell’entusiasmo e sfiorano il raddoppio con Tonali e Kjaer.

Nella ripresa Maignan riesce a deviare un pallone sulla traversa. Entra Raspadori. Al 74′ il Napoli rimane in 10, doppia ammonizione per il centrocampista Anguissa. Il Milan risponde con Rebic. Nel finale miracolo di Maignan su Di Lorenzo. Il risultato non cambia più, finisce 1-0 a favore dei rossoneri.

Nell’altra partita dei quarti di finale successo del Real Madrid contro il Chelsea, 2-0 il risultato finale con i gol di Benzema e Asensio.