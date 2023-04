Benfica-Inter, incredibile a Lisbona: spacciatore mostra la droga in diretta tv, la reazione del giornalista

SportFair

I quarti di finale sono iniziati nel migliore dei modi per gli appassionati italiani di calcio: l’Inter ha infatti conquistato un’importantissima vittoria fuori casa, contro il Benfica, col sogno semifinale sempre più vicino.

Poche ore prima della sfida di ieri sera, però, a Lisbona è avvenuto l’impensabile. Un episodio ha fatto il giro del web in poco tempo, diventando chiacchieratissimo.

Durante una diretta da Lisbona di Tancredi Palmeri, inviato di SportItalia, uno spacciatore ha mostrato in diretta tv della droga. Il giornalista italiano lo ha immediatamente allontanato, reagendo in maniera focosa.

Tancredi Palmeri non ha esitato ad inveire contro, verbalmente, lo spacciatore, invitandolo a mostrarsi davanti alle telecamere.

“Sei veramente imbecille, sei un pirla patentato. Ha fatto vedere una bustina di cocaina in diretta, un pirla patentato, che non è italiano. Fatti vedere in faccia, così magari ti sbattono dentro. Lo spacciatore sta qua che prova a vendere. Regia tagliatelo, così magari lo inviamo alle autorità portoghesi. Tagliamo e mettiamo sui social sto povero spacciatore così si prende la responsabilità delle sue azioni. Se voleva fare il fenomeno in diretta adesso glielo facciamo fare noi“, queste le parole di Palmeri.

𝗦𝗽𝗶𝗮𝗰𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮: 𝗧𝗮𝗻𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮 𝗶𝗹 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁𝗲‼️😳 Durante un collegamento pre partita da Lisbona, @tancredipalmeri deve fare i conti con uno spacciatore del luogo. pic.twitter.com/caeU8DJymH — Sportitalia (@tvdellosport) April 11, 2023