Benedetta Pilato vince i 50 rana a Riccione e vola ai Mondiali di Fukuoka

Gran finale. Benedetta Pilato apre l’ultima sessione degli Assoluti UnipolSai e vince i 50 rana con 30″08. Trova subito la bracciata e nuota verso il Giappone. I posti in tribuna allo Stadio del Nuoto di Riccione sono sold out, il pubblico si alza in piedi ad applaudirla. Benny, che già in batteria con 29″84 aveva nuotato sotto il tempo valido per qualificarsi ai mondiali di Fukuoka (30″20 e 30″ netto).

“Un pass che volevo ad ogni costo” dice la campionessa mondiale ed europea dei 100 rana, argento a Budapest e Roma 2022 nei 50 rana, allenata da Vito D’Onghia per Fiamme Oro e Aniene. Il suo record del mondo resta li ad aspettarla con il 29″30 che ha stabilito il 22 maggio 2021 a Budapest. E’ l’undicesima atleta qualificata (trecidesimo pass).

Nelle quattro giornate precedenti gli azzurri hanno conquistato dodici pass per i Mondiali di (10 atleti qualificati) e stabilito tre record italiani: quello individuale di Sara Franceschi nei 200 misti e quelli di società delle ragazze dei Carabinieri nella 4×100 stile libero e delle Fiamme Gialle nella 4×100 mista.

Nicolò Martinenghi nei 50 rana accarezza soltanto l’idea del secondo pass personale, dopo quello ottenuto nei 100. Il campione mondiale ed europeo dei 100 rana e con la 4×100 mista, campione europeo e argento mondiale dei 50 rana, allievo di Marco Pedoja e tesserato con il Circolo Canottieri Aniene, vince il titolo italiano con 26″90 e gara d’esperienza ma il tempo non basta per Fukuoka. “Sapevo di non aver molto da dare o meglio di non potermi esprimere al massimo – spiega Niccolò – Sono contento però del pass anche nei 50. Adesso ho bisogno di allenarmi, molto e bene, per arrivare ai Mondiali al massimo. A Fukuoka cercherò conferme, nuovi stimoli e obiettivi”.