MotoGP, la Ducati ha deciso: niente GP delle Americhe per Bastianini

La stagione 2023 di MotoGP non è inziata col piede giusto per Enea Bastianini. Il pilota italiano della Ducati è stato messo ko nella gara Sprint di Portimao dopo un incidente con Luca Marini e per questo motivo è stato costretto a saltare l’appuntamento in Argentina.

Bastianini si è procurato una frattura alla scapola destra e si sperava nel suo rientro ad Austin, dove domenica si correrà il GP delle Americhe. Non arrivano però buone notizie per i tifosi: Bastiani non correrà in Texas.

Il pilota ha fatto di tutto per provare a partire per l’America, ma dopo la visita di questa mattina, ascoltando i consigli del professor Giuseppe Porcellini la Ducati ha preferito salvaguardare il proprio pilota per il resto della stagione e farlo recuperare al meglio, saltando il prossimo round.

Bastianini si è sottoposto questsa matitna ad una radiografia, che ha mostrato i netti miglioramenti, ma la linea della frattura è ancora visibile, per questo motivo si è preferito tenere il pilota ancora fermo.

Al posto di Bastianini la Ducati ha deciso di schierare questa volta Michele Pirro, in partenza per Austin domani.

Bastianini, dunque, si ‘unisce’ a Marc Marquez tra gli assenti della gara texana.