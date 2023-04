Terremoto nel basket, 16 punti di penalizzazione in Lega A: la nuova classifica

SportFair

Un vero e proprio terremoto ha colpito il mondo del basket italiano, è stata ufficializzata una penalizzazione pesantissima in grado di ribaltare la classifica in Lega A. Il Tribunale Federale, dopo il deferimento della Procura Federale per atti di frode sportiva e illecito sportivo, ha sanzionato la Pallacanestro Varese con 16 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso per non aver ottemperato alle obbligazioni nei confronti dei tesserati.

Il Tribunale Federale ha poi inibito il presidente della società Pallacanestro Varese Marco Vittorelli fino al 13 aprile 2026. “Pallacanestro Varese apprende con sconcerto e stupore il provvedimento assunto in data odierna dal Tribunale Federale e che si riferisce a fatti accaduti anni fa. Ritenendo di non aver violato alcuna norma federale, attendiamo le motivazioni per comprendere le cause di una decisione inaspettata. Annunciamo, pertanto, che effettueremo immediato reclamo alla Corte d’Appello Federale affinché vengano accolte le nostre legittime difese”.

La Pallacanestro Varese scende all’ultimo posto, a serio rischio retrocessione a 5 giornate dal termine.

La nuova classifica

1- VIRTUS BOLOGNA 38

2- OLIMPIA MILANO 36

3- TORTONA 34

4- SASSARI 30

5- BRINDISI 26

6- TRENTO 26

7- VENEZIA 26

8- PESARO 24

9- BRESCIA 22

10- TRIESTE 20

11- TREVISO 20

12- SCAFATI 18

13- REGGIANA 18

14- NAPOLI 18

15- VERONA 16

16- VARESE 12