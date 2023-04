SportFair

Colpo di scena al torneo di tennis a Barcellona: non si disputerà il derby tutto italiano dei quarti di finale tra Sinner e Musetti. A meno di un’ora dall’inizio del match Jannik Sinner ha comunicato ufficialmente il ritiro dalla competizione.

Sinner ha accusato nell’ultima partita qualche problema dal punto di vista fisico e ha deciso di non rischiare. Musetti vola in semifinale senza scendere in campo, sabato affronterà il vincente di Tsitsipas-De Minaur.