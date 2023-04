Bagnaia torna sulla caduta in Argentina: “ho imparato dal mio errore”

SportFair

Si torna in pista per il weekend di MotoGP ad Austin, importante appuntamento del campionato. La prima parte di stagione è stata equilibrata, dopo lo scatto iniziale di Bagnaia si è registrata la risposta di Bezzecchi. Gli italiani sono sempre più protagonisti, anche in conferenza stampa.

A parlare è stato Marco Bezzecchi, leader del Mondiale: “è stata una settimana speciale per me, ho ricevuto tantissimo amore dalla famiglia, dagli amici e dai miei fan. Ho riguardato la gara più di 20 volte, mi sento felice per quello che ho fatto, ma sono pronto e concentrato per tornare in pista. Voglio continuare a fare punti, magari anche correndo qualche rischio”.

Alla ricerca del riscatto Pecco Bagnaia, dopo l’ultima caduta: “ho sicuramente imparato che con la pioggia bisogna fare ancora più attenzione. Ho fatto tesoro dal mio errore, ma non è comunque il momento di pensare al campionato. Stavo andando forte sul bagnato, non correvo rischi ma ora voglio concentrarmi su questa pista, che è una delle mie preferite e una delle più esigenti”.

Inizio da dimenticare per Fabio Quartararo: “credo che il nostro potenziale in Argentina, sul bagnato, fosse ottimo, ma il passo non era buono. Dobbiamo lavorare tanto specialmente in qualifica. Non manca molto per trovare la quadra, ma questa moto ancora non mi trasmette fiducia. Il mio futuro in Yamaha? Non dipende da me”.