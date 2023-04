Bagnaia risponde alle critiche? “Vinco grazie alla moto? Lo dicevano anche a Rossi e Marquez”

SportFair

La stagione 2023 di MotoGP è iniziata e i primi due GP dell’anno hanno regalato emozioni, con le Gare Sprint che sono state promosse a pieni voti dagli spettatori.

Il 2023 di Pecco Bagnaia è iniziato col turbo, con la doppia vittoria in Portogallo, ma in Argentina il campione del mondo non è riuscito a ripetersi, cadendo in gara la domenica e cedendo il suo posto di leader del Mondiale all’amico e connazionale Bezzecchi.

Dopo la caduta di domenica in Argentina sono piovute critiche nei confronti del ducatista: secondo molti Bagnaia va forte in pista ed è campione del mondo solo grazie alla sua moto.

La risposta di Bagnaia

Non è tardata ad arrivare la risposta di Bagnaia. Il campione del mondo ha così parlato ai microfoni di Marca: “credo che sia naturale non piacere a tutti. Va così. Quando Valentino vinceva con la Honda, tutti dicevano che vinceva solo perché guidava una Honda. E anche a Marc Marquez dicevano la stessa cosa. Quindi è sempre così. Il 90% delle persone è felice per te, ma c’è un 10% che parla male di te. Quando leggi commenti o ascolti podcast dove parlano male di te, ti senti peggio, è chiaro. Ma la cosa più importante è vincere. Nella storia resta l’albo d’oro e non le parole che vengono dette. Questo è quel che conta”.