Bagnaia on fire! Pole e record della pista ad Austin

Il weekend di gara del GP delle Americhe di MotoGP è entrato nel vivo. I piloti sono scesi in pista per le qualifiche del GP di Austin, che vedono un ottimo Pecco Bagnaia conquistare la pole postion col tempo di 2.01.892, nuovo record del circuito texano.

In prima fila col campione del mondo in carica ci saranno Alex Rins e Luca Marini. Ottimo quarto tempo per Alex Marquez, seguito da Bezzecchi, passato dalla Q1, e Aleix Espargaro. Solo 12° Jorge Martin, protagonista di una caduta.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “è venuto tutto naturale, bellissimo! Sapevamo che il potenziale era alto, il e.01 non me l’aspettavo oggi. Nel primo settore non sono riuscito a fare benissimo, sono contento, abbiamo fatto una bella qualifica, è la prima pole di questa stagione, molto bene. Alex Marquez sta andando molto forte sto weeekend, se so che lui può essere un rivale cerco di non tirarlo, ma è andata come è andata“.

Alex Rins: “ieri l’avevo detto che sarebbe bello ripetere il tempo di ieri, che era buono, o andare un po’ più forte di ieri e sono molto contento. Questa posizione è buona per la Sprint Race. Sul passo loro sono molto forti, l’ho potuto vedere nelle prove libere, ma penso che posso provarci“.

Luca Marini: “sono incazzato nero per le prove di stamattina, ho rischiato di compromettere non solo la qualifica ma anche il weekend, per fortuna sono riuscito a fare un bel giro, non siamo dove vogliamo, ma stiamo arrivando, sono contento, partire in prima fila è fantastico, dovremo fare un buon lavoro in gara, ma in FP3 devo fare attenzione, è come se qualcuno mi facesse le macumbe per farmi cadere. Stamattina mi sarebbe piaciuto tirare, sicuramente la chiave è partire bene, attaccarci a Pecco e cercare di evitare la battaglia con gli altri piloti“.