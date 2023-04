Bagnaia non si dà pace: “un’altra caduta senza motivo, così è difficile andare avanti”

SportFair

E’ deluso Pecco Bagnaia al termine del GP delle Americhe. Il pilota della Ducati si è confermato ancora il più forte e con la moto migliore, ma la gara è stata condizionata da un’altra caduta. A 13 giri dal termine, con il campione del mondo in controllo, la scivolata. Si tratta del secondo grave errore in stagione, Bagnaia non riesce a darsi una spiegazione.

“E’ difficile accettare un’altra caduta senza motivo, non riesco a dare una spiegazione. Ci metto la faccia, ma non riesco a capire l’errore. Non ho fatto niente di diverso in gara, mi piacerebbe capire il motivo. La gara scorsa mi sono steso sul bagnato. Oggi non me lo spiego e non riuscirò mai a spiegarmelo. Spero di capire, così è difficile andare avanti. Proveremo ad analizzare tutto. Sono vicino in campionato, ma ho buttato via 45 punti. Forse la gomma dura non era il miglior compromesso”, le parole di Bagnaia al termine della gara.