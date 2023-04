Bagnaia fa mea culpa per la caduta: “sono arrabbiato con me stesso”

SportFair

Il gran premio di MotoGP in Argentina non è stato banale, la gara si è conclusa con il trionfo di Bezzecchi, in grande spolvero e nuovo leader del campionato. Weekend deludente per il campione del mondo Pecco Bagnaia, la gara del pilota italiano della Ducati è stata condizionata da una caduta.

“Sinceramente è una caduta che non riesco a spiegarmi. Sono molto arrabbiato con me stesso, perché pensavo di avere più chiaro il quadro della situazione, ma evidentemente non era così. Adesso devo rimboccarmi le maniche e lavorare”, le parole di Bagnaia.

“E’ stato un weekend difficile, non ho mai avuto le stesse sensazioni del Portogallo”, commenta l’italiano. “Peccato non aver raggiunto un piazzamento importante in chiave iridata. Mi girano le scatole, non resta che concentrarsi sul futuro”.