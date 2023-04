Play With Music: il nuovo contest per giovani artisti di AW Lab

SportFair

AW LAB introduce un nuovo format dedicato ai nuovi talenti della musica italiana e spagnola: PLAY WITH MUSIC. La prima edizione riporta le performance live all’interno degli store AW LAB dove i giovani aspiranti artisti avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo e davanti ad un pubblico di appassionati di musica.

Il contest ha l’obiettivo di scoprire una selezione dei nuovi protagonisti della scena musicale di Italia e Spagna. Saranno infatti coinvolte le città di Milano, Napoli, Barcellona e Madrid.

PLAY WITH MUSIC conta sulla partecipazione in qualità di ambassador di artisti quali, Colla Zio, Yung Snapp, Cora Novoa e Kyne. Saranno loro a condurre le quattro tappe in store, animando gli eventi con performance live e supportando gli artisti in gara.

I due vincitori delle quattro tappe avranno la possibilità di esibirsi sul palco di due dei più importanti festival europei come il Sequoie Music Park di Bologna dove condivideranno il palco con artisti del calibro di MR.RAIN, Tananai, James Bay, Carmen Consoli, Articolo 31, e il Cruilla Festival di Barcellona dove si esibiranno, tra gli altri, Alt-J e Moderat.

Si potrà partecipare al contest caricando un proprio videoclip tra il 17 aprile e il 5 maggio sul sito di AW LAB. La call to action sarà proposta anche da Spotify, media partner ufficiale di PLAY WITH MUSIC.

“AW LAB prosegue il percorso nel mondo del talento e della musica con un nuovo format Play with Music. La musica per noi è un territorio importante così come la volontà di sostenere i sogni dei giovani, le loro ispirazioni ed il loro talento. Quest’anno la celebriamo con i festival musicali due dei più importanti in Italia e Spagna.

Perché il festival rappresenta un po’ i nostri valori. La positività, l’inclusività, e la libera espressione soprattutto quella creativa. I nostri store tornano ad essere protagonisti ed ospiteranno i giovani artisti che parteciperanno al contest e contemporaneamente organizzeremo attività di customizzazione nei 4 negozi coinvolti. Dalla musica al mondo della grafica, al tema del women empowerment questi sono i pilastri su cui costruiremo il nostro racconto”, ha dichiarato Elena Ranzato, Head of Marketing AW LAB.

PLAY WITH MUSIC è un progetto nato in collaborazione con adidas Originals, Puma, Reebok Converse e New Era che durante gli eventi saranno presenti nei touchpoint di AW LAB. Gli appuntamenti per le esibizioni in store sono: Milano 18 Maggio, Napoli 25 Maggio, Barcellona 6 Giugno, Madrid 8 Giugno. Scopri come partecipare su music.aw-lab.com