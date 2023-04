Austin, è trionfo di Rins! Bagnaia ancora a terra, fantastico Luca Marini

SportFair

Emozioni, colpi di scena e risultato a sorpresa al GP delle Americhe, terzo appuntamento del campionato di MotoGP. Pecco Bagnaia si è confermato ancora una volta il pilota più forte e con la moto migliore ma un’altra gara è stata condizionata da una caduta.

Bezzecchi si conferma leader del mondiale, ottima prestazione di Luca Marini. In partenza Pecco Bagnaia riesce a mantenere la vetta della corsa, poi Rins e ottimo scatto anche di Quartararo. In avvio brutto incidente tra Alex Marquez e Jorge Martin, poi la scivolata di Aleix Espargaro. A 13 giri dal termine l’errore di Bagnaia. A terra anche Miller, poi Binder.

Duello tra Luca Marini e Fabio Quartararo per il secondo posto, in testa Rins controlla il vantaggio di oltre 2 secondi. Nel finale le posizioni non cambiano: vince Rins con un margine importante, Luca Marini chiude al secondo posto. Sul podio anche Quartararo, nonostante un calo nel finale. Quarto Vinales e quinto Oliveira. Il leader del Mondiale, Bezzecchi, chiude al sesto posto. Ottavo Morbidelli.

Le dichiarazioni

Rins: “ho cercato di spingere tanto con Pecco, stavo soffrendo in alcune fasi della gara. E’ stato un grande risultato, sono fiero del mio team e della prestazione di oggi”.

Luca Marini: “sono stato cauto in partenza, non volevo commettere errori. Avevo un buon passo, ero forte. Dopo la caduta di Bagnaia ho provato subito ad attaccare Quartararo. Rins era difficile da battere, sono soddisfatto del mio passo. E’ un grande risultato per tutto il team”.

Quartararo: “è stata dura, ho faticato in accelerazione. Ho fatto del mio meglio, sono molto contento. Arrivo da gare difficili, il team ha lavorato tanto. E’ bello arrivare sul podio e spero confermarmi in queste posizioni”.